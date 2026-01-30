«Кофе в Ялте» от Подоляка, «перемога» от Зеленского, «контрнаступ» от Гордона: топ-5 главных блефов Киева

Возвращение Крыма, победоносное контрнаступление, коренной перелом в СВО — украинскую элиту хлебом не корми, а дай согражданам по ушам проехаться. Стартовал 2026-й, и мёрзнущий из-за энергоколлапса рядовой народ снова начали кормить завтраками. На днях главком ВСУ Александр Сырский заявил, что в этом году войска прекратят отступление (он почему-то называет это «стратегической оборонной операцией») и перейдут в долгожданную атаку.
«Мы понимаем, что в обороне победы не добудешь. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции», — сказал генерал армии в интервью LB.
Несбыточные обещания киевской верхушки давно стали целым интернет-фольклором. Пока Россия в соответствии с задачей Верховного главнокомандующего неумолимо достигает целей спецоперации на поле боя, на Украине из года в год звучат «переможные» пророчества. И чем хуже положение — тем выше замахиваются. Вспомним же главные хиты этой коллекции.
Подоляк, где кофе в Ялте?
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк — абсолютный чемпион по липовым прогнозам. В борьбу за этот «почётный» титул он вступил ещё в 2022 году: именно тогда главный глашатай режима заверил сограждан — через шесть месяцев Крым якобы перестанет быть российским. Он не стал отвечать на вопрос журналистов, как именно это произойдёт, но заверил, что по полуострову «всё будет круто»:
«Я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня своё любимое место. Гарантирую вам, обязательно, я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым, свободным. А в это время оттуда уже уедут все русские».
Обещание Подоляка. Видео © Страна.ua.
Полгода пролетели незаметно, и никакого Подоляка в Крыму так и не объявилось. Более того, весной 2023-го от него прозвучал новый прогноз: на «деоккупацию» жемчужины Чёрного моря и «разгром» Российской армии нужно ещё пять-семь месяцев. Но и на этот раз в назначенный срок любимое место в Ялте политика так и не дождалось.
Звучали от него и более одиозные вещи. Пока ВСУ проводили катастрофическое контрнаступление в 2023-м и несли огромные потери, Подоляк рассуждал о России после «поражения» в СВО. Он с полной серьёзностью заявил, что наша страна должна уменьшиться в размерах, взять другое название и сменить триколор на белый флаг. Только вот успехов на фронте эти фантазии почему-то не принесли, да и тепло в квартиры рядовых граждан не вернули.
Ермак, где коренной перелом?
До того как погореть на ограблении собственного народа в жутких коррупционных схемах, бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак тоже неоднократно примерял роль провидца. Но второго Владимира Вольфовича, чьи предсказания продолжают сбываться с пугающей точностью, из него не вышло.
«Важно сейчас не дать русским затащить нас войной в зиму… Много зависит от обучения наших воинов. Мы переломим ход этой войны. Скоро будет много сюрпризов», — писал Ермак летом 2022 года.
Но единственным сюрпризом для украинцев оказалось то, что ни хвалёные немецкие танки, ни британские ракеты, ни отловленные ТЦК уклонисты никакого перелома не совершили. А в 2023-м экс-глава офиса вновь заявил о «приближении переломного момента», который должен был случиться в следующем году. Потом он собирался «нейтрализовать» Россию вместо НАТО, а в конце концов — попался на взятках, вылетел с должности и сам собрался на фронт. Но на передовой он объявился так же, как Подоляк — в Ялте.
Зеленский, как там западное «вундерваффе»?
Не отстаёт от сообщников и сам глава киевского режима Зеленский. «Россия вот-вот выдохнется и рухнет в нокаут», — повторяет он аки мантру с 2022 года. А бывшие активисты Евромайдана, что хвастались готовностью при желании снова кувыркнуть любую власть, слушают всё с памятью рыбки и не задаются закономерным вопросом: «А что ж до сих пор не выдохлась?» Сначала Зеленский пророчил ВСУ «победу» в 2023-м, спустя год — в 2024-м, а потом — в 2025-м. Но вот незадача: то Запад слабо помогает, то оружия не хватает, то сами украинцы чересчур расслабились.
Больше всего надежд бывший комедиант Зеленский возлагал на западное оружие, которое он активно выпрашивал у союзников. Дескать, было бы у ВСУ заграничное «вундерваффе», мигом бы погнали россиян до самого Урала.
«На фронте сейчас у них инициатива. Это не секрет. Нам нужно остановить их и забрать инициативу в свои руки. Это можно сделать только, когда в руках есть что-то крепкое. Как только поставки оружия придут, мы остановим их инициативу на востоке государства», — говорил Зеленский в 2024-м.
Стоит ли вспоминать печальную судьбу всего летающего, колесящего и ползающего на гусеницах, что было пожертвовано на нужды ВСУ странами Европы и США? Меж тем стартовал 2026-й, и теперь нелегитимного лидера беспокоят ровно две вещи: конкуренты в преддверии выборов и Дональд Трамп, чья гренландская эпопея перетягивает внимание всего мира на себя.
Резников, где тотальная мобилизация в РФ?
Забавной страшилкой отметился и экс-министр обороны Украины Алексей Резников. В отличие от остальных, он адресовал пророчество не согражданам, а россиянам. 31 декабря 2022-го бывший глава МО выступил с новогодним обращением, в котором заявил о якобы скором введении военного положения в РФ, тотальной мобилизации и закрытии границ.
Обращение Резникова. Видео © mil.gov.ua.
Три года пролетело с того момента, а обещанного нам пугающего стука в дверь так и не было. Как и тотальной мобилизации с закрытием границ. Единственное на Земле место, где всё это стало нынешней реальностью, — Украина. Самого же Резникова уволили в 2023-м из-за провального контрнаступа и коррупционных махинаций в МО с закупкой амуниции и продуктов для военных по завышенным ценам.
Гордон*, где обрушение фронта?
Закончим подборку главным пропагандистом киевского режима с говорящей фамилией. Из победоносных заявлений Дмитрия Гордона* за время СВО можно составить целый сборник книг под названием «Великий сказочник». Но лучше всего у журналиста получалось выдавать собственные фантазии за эксклюзивные инсайды от источника на Банковой. Как говорится, главное — сделать серьёзное лицо и пороть чушь уверенным голосом.
«Сейчас поднакопим сил немножко и начнём наступление на Запорожскую область, Мелитополь, Бердянск. Захватываем эти города, рушится у них всё — вся инфраструктура плывёт, захватываем Мариуполь. Возвращаем остаток Херсонской области, выходим на линию с Крымом», — говорил Гордон* в начале 2023-го.
Удивительно, но даже после стольких лет пустого блефа, обманчивых обещаний и проваленных прогнозов в украинском обществе находятся те, кто продолжает слепо верить режиму Зеленского. Видимо, для кого-то сладкая ложь всё ещё предпочтительней правды.
* Признан иноагентом, внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.