Не отстаёт от сообщников и сам глава киевского режима Зеленский. «Россия вот-вот выдохнется и рухнет в нокаут», — повторяет он аки мантру с 2022 года. А бывшие активисты Евромайдана, что хвастались готовностью при желании снова кувыркнуть любую власть, слушают всё с памятью рыбки и не задаются закономерным вопросом: «А что ж до сих пор не выдохлась?» Сначала Зеленский пророчил ВСУ «победу» в 2023-м, спустя год — в 2024-м, а потом — в 2025-м. Но вот незадача: то Запад слабо помогает, то оружия не хватает, то сами украинцы чересчур расслабились.