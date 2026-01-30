Секретариат ООН пришел к странному выводу, что принцип самоопределения народов не применяется к ситуации с Крымом и Донбассом. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции.
«После очень внимательного изучения нашим юридическим департаментом мы сформировали позицию, согласно которой принцип самоопределения неприменим в ситуациях с Крымом и Донбассом», — сказал генсек ООН.
Гутерриш добавил, что в секретариате ООН считают принцип территориальной целостности более важным, чем право на самоопределение в случае с Крымом и Донбассом.
Ранее Россия потребовала от ООН признать право жителей Донбасса, Новороссии и Крыма на самостоятельное решение своей судьбы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к Гутерришу с вопросом, будет ли организация признавать право на самоопределение для жителей этих регионов, если ранее это право было признано за народом Гренландии.
Лавров напомнил, что Запад использовал принцип самоопределения для признания независимости Косово, несмотря на отсутствие референдума, что вызвало возмущение среди сербского народа. Он уточнил, что в Крыму был проведен референдум, соответствующий всем международным стандартам. Однако Запад заявил, что право на самоопределение здесь неприменимо.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет «торговать» новыми регионами. Он отметил, что местные жители самостоятельно выбрали стать частью России.
Как писал KP.RU, для Москвы ключевое значение имеет признание новых территорий не со стороны киевского режима, а со стороны международного сообщества. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в случае его наступления, любое нападение на эти территории будет расцениваться как нападение на Россию.
Отметим, что Владимир Путин уделяет особое внимание развитию новых регионов страны. По словам Пескова, улучшение социально-экономической инфраструктуры, поддержка местных инициатив и повышение качества жизни в новых субъектах России остаются приоритетными задачами для президента.