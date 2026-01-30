В МИД отреагировали на идею изменить формат дипломатического присутствия ЕС в Москве: вот четкий ответ

«РФ проводит последовательную внешнеполитическую линию — стремится выстраивать взаимодействие со всеми зарубежными странами и организациями на… равноправной основе. Инициативно закрываться от кого бы то ни было наша страна не намерена», — ответил Масленников на вопрос о возможности пересмотреть формат дипломатического присутствия ЕС в Москве.
По его словам, Москва будет определять дальнейшие форматы сотрудничества с ЕС, руководствуясь своими интересами.
С сентября 2022 года пост посла Европейского союза в РФ занимает гражданин Франции Ролан Галараг.
Накануне Франция обязала российское посольство сообщать о визитах дипломатов из РФ заранее.