Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД отреагировали на идею изменить формат дипломатического присутствия ЕС в Москве: вот четкий ответ

МИД: Россия не намерена ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Россия не планирует вводить особые правила для диппредставительства ЕС или закрываться от кого-либо по собственной инициативе. Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников в беседе с ТАСС.

«РФ проводит последовательную внешнеполитическую линию — стремится выстраивать взаимодействие со всеми зарубежными странами и организациями на… равноправной основе. Инициативно закрываться от кого бы то ни было наша страна не намерена», — ответил Масленников на вопрос о возможности пересмотреть формат дипломатического присутствия ЕС в Москве.

По его словам, Москва будет определять дальнейшие форматы сотрудничества с ЕС, руководствуясь своими интересами.

С сентября 2022 года пост посла Европейского союза в РФ занимает гражданин Франции Ролан Галараг.

Накануне Франция обязала российское посольство сообщать о визитах дипломатов из РФ заранее.