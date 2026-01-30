Свидетель рассказал, как передал экс-главе курской корпорации «откаты»

«Две встречи между мной и Лукиным состоялись в городе Курске в 2023 году и две встречи в городе Москве в 2024 году, на которых я передал Лукину в общей сумме около 80 миллионов рублей… Встреча происходила в ТЦ (торговом центре в Москве — ред.), а именно в кафе… Во время встречи я и Лукин прошли в мужской туалет, где Лукин брал у меня рюкзак, в котором находились денежные средства от 10 до 12 миллионов. Точную сумму точно не помню, общая сумма около 76−78 миллионов рублей. После этого Лукин вместе с рюкзаком, в котором находились денежные средства, заходил в кабинку и перекладывал в свой портфель денежные средства», — рассказал Мартьянов.