Свидетель рассказал, как передал экс-главе курской корпорации «откаты»

КУРСК, 30 янв — РИА Новости. Свидетель по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций Владислав Мартьянов рассказал следствию, что всего в качестве «откатов» он передал экс-гендиректору АО «Корпорация развития Курской области» Владимиру Лукину порядка 80 миллионов рублей за его выбор в качестве подрядчика.
Из зачитанных государственным обвинителем показаний свидетеля Владислава Мартьянова следует, что все вознаграждения в виде «откатов» передавались экс-гендиректору курской корпорации развития Владимиру Лукину, который отвозил средства экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову, занимавшемуся их дальнейшим распределением.
«Лукин мне сообщил, что если мы хотим работать в городе Курске и на новых территориях, то у них в Курской области есть такой порядок, что подрядчик должен отдавать 10% от стоимости заключенных договоров в качестве “отката”… Данный откат будет платиться за то, что АО “Корпорация развития Курской области” даст возможность заключить с обществом договоры и предоставить работу по данным договорам», — заявил Мартьянов на допросе, материалы которого были зачитаны в зале Ленинского суда города Курска.
По словам Мартьянова, всего для передачи денег Лукину у них состоялось четыре встречи.
«Две встречи между мной и Лукиным состоялись в городе Курске в 2023 году и две встречи в городе Москве в 2024 году, на которых я передал Лукину в общей сумме около 80 миллионов рублей… Встреча происходила в ТЦ (торговом центре в Москве — ред.), а именно в кафе… Во время встречи я и Лукин прошли в мужской туалет, где Лукин брал у меня рюкзак, в котором находились денежные средства от 10 до 12 миллионов. Точную сумму точно не помню, общая сумма около 76−78 миллионов рублей. После этого Лукин вместе с рюкзаком, в котором находились денежные средства, заходил в кабинку и перекладывал в свой портфель денежные средства», — рассказал Мартьянов.
По его словам, после передачи средств, Лукин сел в поезд и уехал в Курск.
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск был направлен в Ленинский районный суд Курска. Ответчиками по нему выступают гендиректор Лукин и его бывшие заместители, в том числе Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин; компании: ООО «КТК Сервис», ООО «Техимпэкс», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Торговый Дом Курск», ООО «Сиэми», ООО «Электростроймонтаж», ООО «Яртэс Инжиниринг», ООО «Энергосистема». В итоге суд взыскал с бывших руководителей КРКО свыше 4,1 миллиарда рублей.