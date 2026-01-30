Правительственный самолёт Ирана приземлился в Москве на фоне угроз США

Ранее глава Белого дома сообщал о размещении американских войск у границ Ирана. По его словам, эта группировка крупнее той, что ранее направлялась к берегам Венесуэлы. Он упоминал сигналы Тегерана о готовности к диалогу, но не раскрывал подробностей. Трамп отмечал переброску к Ирану мощной военно-морской группировки во главе с авианосцем «Абрахам Линкольн», подчеркивая сохранение военных рычагов давления. США также заявляли о готовности к упреждающим мерам для защиты своих сил и союзников.