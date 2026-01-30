Правительственный самолёт Ирана приземлился в Москве на фоне угроз США

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает точечные удары по руководству и силовикам Ирана, чтобы вдохновить протестующих на захват правительственных зданий. По данным некоторых источников, республиканец видит идеальный исход в проведении решительной акции, способной склонить Тегеран к принятию условий Вашингтона.
Пресс-службы США и Ирана официальных комментариев по этому вопросу не предоставили. Мониторинговые каналы отмечают, что американские самолёты, участвовавшие ранее в операции по задержанию Николаса Мадуро, направляются в регион Ближнего Востока.
Ранее глава Белого дома сообщал о размещении американских войск у границ Ирана. По его словам, эта группировка крупнее той, что ранее направлялась к берегам Венесуэлы. Он упоминал сигналы Тегерана о готовности к диалогу, но не раскрывал подробностей. Трамп отмечал переброску к Ирану мощной военно-морской группировки во главе с авианосцем «Абрахам Линкольн», подчеркивая сохранение военных рычагов давления. США также заявляли о готовности к упреждающим мерам для защиты своих сил и союзников.
