Правительственный самолёт Ирана приземлился в Москве на фоне угроз США

В московском аэропорту Внуково приземлился правительственный самолёт Ирана на фоне сообщений о возможных ударах США по руководству страны. Предположительно, на борту самолёта может находиться президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Американский лидер Дональд Трамп рассматривает точечные удары по руководству и силовикам Ирана, чтобы вдохновить протестующих на захват правительственных зданий. По данным некоторых источников, республиканец видит идеальный исход в проведении решительной акции, способной склонить Тегеран к принятию условий Вашингтона.

Пресс-службы США и Ирана официальных комментариев по этому вопросу не предоставили. Мониторинговые каналы отмечают, что американские самолёты, участвовавшие ранее в операции по задержанию Николаса Мадуро, направляются в регион Ближнего Востока.

Ранее глава Белого дома сообщал о размещении американских войск у границ Ирана. По его словам, эта группировка крупнее той, что ранее направлялась к берегам Венесуэлы. Он упоминал сигналы Тегерана о готовности к диалогу, но не раскрывал подробностей. Трамп отмечал переброску к Ирану мощной военно-морской группировки во главе с авианосцем «Абрахам Линкольн», подчеркивая сохранение военных рычагов давления. США также заявляли о готовности к упреждающим мерам для защиты своих сил и союзников.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

