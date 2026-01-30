Банки нарастили кредитование россиян в декабре вдвое

«Объём розничного кредитования в декабре стал максимальным за весь 2025 год, он вырос до 1,42 триллиона рублей, что на 26% выше, чем в ноябре, когда он был равен 1,13 триллиона рублей. B годовом отношении прирост объёма кредитования достиг 92%: в декабре 2024 года банки выдали кредитов на 742,4 миллиарда рублей», — говорится в исследовании.