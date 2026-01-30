Трамп дважды произнёс «Киев» по-русски вопреки украинским правилам

Президент США Дональд Трамп начал произносить название украинской столицы на русский манер, вопреки украинским правилам. В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины американский лидер дважды упомянул «Киев», а не «Киив», говоря о своих контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Как стало известно, хозяин Белого дома лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по украинской столице.