Трамп дважды произнёс «Киев» по-русски вопреки украинским правилам

Ранее произношение «Киев» было общепринятым. Однако после обострения ситуации вокруг Украины западные и украинские СМИ, а также правительство Незалежной активно продвигают вариант «Киив», усматривая в прежнем произношении проявление российского влияния.
Ранее Трамп оценил развитие переговоров по Украине в Абу-Даби как очень хорошие. Белый дом назвал эти переговоры историческим событием, а сам президент выразил надежду на скорое прекращение боевых действий. Республиканец заявил, что процесс урегулирования конфликта, по его мнению, близок к завершению.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.