Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп дважды произнёс «Киев» по-русски вопреки украинским правилам

Президент США Дональд Трамп начал произносить название украинской столицы на русский манер, вопреки украинским правилам. В ходе обсуждения ситуации вокруг Украины американский лидер дважды упомянул «Киев», а не «Киив», говоря о своих контактах с российским лидером Владимиром Путиным. Как стало известно, хозяин Белого дома лично обращался к Путину с просьбой не наносить удары по украинской столице.

Ранее произношение «Киев» было общепринятым. Однако после обострения ситуации вокруг Украины западные и украинские СМИ, а также правительство Незалежной активно продвигают вариант «Киив», усматривая в прежнем произношении проявление российского влияния.

Ранее Трамп оценил развитие переговоров по Украине в Абу-Даби как очень хорошие. Белый дом назвал эти переговоры историческим событием, а сам президент выразил надежду на скорое прекращение боевых действий. Республиканец заявил, что процесс урегулирования конфликта, по его мнению, близок к завершению.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше