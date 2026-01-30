В США арестовали фальшивого агента ФБР, пытавшегося освободить Манджоне

Глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. На месте убийства следователи обнаружили гильзы с надписями «отвергай, защищайся, допрашивай» (deny, defend, depose) — что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, которые не желают выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.