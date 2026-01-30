В США арестовали фальшивого агента ФБР, пытавшегося освободить Манджоне

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Жителя Миннесоты, выдававшего себя за сотрудника ФБР, арестовали при попытке освободить из тюрьмы в Нью-Йорке Луиджи Манджоне, который обвиняется в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare, сообщает телеканал CNBC.
По данным прокуратуры, 36-летний Марк Андерсон явился в следственный изолятор в Бруклине в среду вечером и, представившись агентом ФБР, заявил, что у него есть постановление суда об освобождении заключенного.
В обвинительных документах не уточняется, о каком заключенном идет речь, но источник в СИЗО подтвердил, что Андерсон пытался освободить Манджоне.
Когда Андерсона задержали, у него в рюкзаке нашли вилку для барбекю и круглое лезвие, похожее на нож для пиццы.
Глава страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был убит утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене по пути на конференцию. На месте убийства следователи обнаружили гильзы с надписями «отвергай, защищайся, допрашивай» (deny, defend, depose) — что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, которые не желают выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.