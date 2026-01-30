Ричмонд
Новая Зеландия отклонила приглашение вступить в Совет мира

Государство окажет поддержку, но не войдет в организацию, заявил премьер-министр Кристофер Лаксон.

СИДНЕЙ, 30 января. /ТАСС/. Правительство Новой Зеландии отклонило предложение президента США Дональда Трампа присоединиться к Совету мира по восстановлению и управлению сектором Газа. Соответствующее заявление премьер-министра Кристофера Лаксона приводит новостной портал Stuff.

«Правительство [Новой Зеландии] рассмотрело приглашение президента Трампа и решило не входить в состав Совета мира в его нынешнем виде», — сказал Лаксон.

Министр иностранных дел страны Уинстон Питерс также подчеркнул, что Новая Зеландия окажет поддержку организации, но не войдет в Совет мира. «Ряд государств, особенно из региона, уже заявили о намерении участвовать в работе Совета, и Новая Зеландия не внесет существенного вклада. Кроме того, нам необходима ясность в вопросах, касающихся полномочий этой новой структуры, как сейчас, так и в будущем», — сказал он.

22 января представители 19 стран подписали на полях Всемирного экономического форума в Давосе устав Совета мира, созданного в рамках мирного урегулирования в секторе Газа. Трамп заявил, что к организации присоединились и другие государства. Совет мира создан для управления сектором Газа, но предполагается, что он будет также заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов в других регионах.

