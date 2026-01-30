Ричмонд
Байрамов: территория Азербайджана не будет использоваться против Ирана

Глава МИД Азербайджана заявил, что территория страны не будет использоваться для действий против Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подтвердил, что территория Азербайджана не будет использоваться для действий против Ирана. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Во время беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и текущую напряженность в регионе. Байрамов выразил обеспокоенность развитием событий и отметил, что Азербайджан последовательно выступает за сдержанность в действиях и заявлениях, способных привести к дестабилизации обстановки. Он также подчеркнул необходимость решения существующих проблем исключительно в рамках международного права, с опорой на диалог и дипломатические механизмы.

Министр иностранных дел Азербайджана отдельно подтвердил, что Баку не допустит использования своего воздушного пространства или территории для проведения военных операций против Ирана или любого другого государства. Кроме того, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по ряду двусторонних и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Ранее Иран объявил о проведении военных учений с боевыми стрельбами в Ормузском проливе, через который проходит около 20 процентов мировых поставок нефти.

