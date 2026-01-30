Байрамов: территория Азербайджана не будет использоваться против Ирана

Во время беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и текущую напряженность в регионе. Байрамов выразил обеспокоенность развитием событий и отметил, что Азербайджан последовательно выступает за сдержанность в действиях и заявлениях, способных привести к дестабилизации обстановки. Он также подчеркнул необходимость решения существующих проблем исключительно в рамках международного права, с опорой на диалог и дипломатические механизмы.