Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку с упоминанием Путина

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский cпецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной. Ожидается, что новый раунд по урегулированию украинского конфликта начнётся 1 февраля. В январе в Абу-Даби состоялся диалог делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.