Уиткофф передал главе аппарата Белого дома Уайлс записку с упоминанием Путина

Во время заседания кабинета министров США специальный представитель американского президента Стив Уиткофф передал записку главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Как отметил пул журналистов Белого дома, в документе упоминался президент России Владимир Путин.

Источник: Life.ru

«Уиткофф передал записку Сьюзи Уайлс с дополнительными подробностями о разговоре с Путиным. Журналисты не смогли разобрать точную формулировку, только фамилию “Путин”, — передали представители прессы.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский cпецпосланник Стив Уиткофф и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не будут участвовать в следующем раунде переговоров между Россией и Украиной. Ожидается, что новый раунд по урегулированию украинского конфликта начнётся 1 февраля. В январе в Абу-Даби состоялся диалог делегаций России, Украины и США. По их итогам источник с российской стороны сообщил о достижении определённых результатов, детали которых не разглашаются. А президент США Дональд Трамп назвал «очень хорошим» развитие событий по Украине после диалога в Абу-Даби.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

