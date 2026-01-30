«Мы не оправимся от этого!» в США высказались о переговорах с Россией

«Мы начинаем наблюдать сдвиг внутри Европы, а это значит, что вся эта украинская игра отходит на второй план. Зеленский сейчас никто. Знаете, они просто забивают гвозди в гроб Украины Зеленского. А Россия сейчас находится в таком положении, что даже украинцы говорят: “Еще одно нападение, и все кончено. Мы не оправимся от этого!”. Россия наращивает свой потенциал, и это стало их преимуществом за столом переговоров. Таким образом, украинцы оказались в безвыходной ситуации. Это не переговоры. Это капитуляция. Россия получает то, чего хочет. Украина осознает, что Европа ее бросила», — рассказал он.