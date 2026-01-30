Ричмонд
Чемезов: ресурсов для закрытия всех контрактов «Рособоронэкспорта» достаточно

Глава Ростеха ранее сообщал, что многие зарубежные страны с удовольствием приобретают ЗРК «Панцирь» у России.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия обладает достаточным количеством ресурсов для обеспечения всех контрактов, подписанных «Рособоронэкспортом» (входит в госкорпорацию Ростех). Об этом заявил в комментарии телеканалу «Россия-1» глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Ресурсов достаточно. Мы сегодня уже можем сказать, что мы вполне можем обеспечить “Рособоронэкспорт”, закрыть все их контракты, которые они подписали», — сказал он.

Ранее Чемезов отмечал газете «Известия», что многие зарубежные страны, включая ОАЭ, с удовольствием приобретают зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» у России.