Лазейка по кредиту в 90 млдр евро: ЕС может обязать внешние страны платить аванс за контракты с Киевом

Страны ЕС обсуждают возможность обязать государства вне блока платить авансовый взнос для заключения контрактов с Украиной, которые будут финансироваться за счет кредита на 90 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Некоторые страны-члены настаивают на том, чтобы страны не из ЕС были обязаны платить авансовый взнос, чтобы заключить контракт с Украиной, если он связан с использованием средств кредита», — говорится в материале.
Напомним, что в ЕС возникли разногласия по вопросу закупок вооружений для Украины в рамках пакета помощи на 90 миллиардов евро. Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией по поводу того, должен ли Киев иметь возможность закупать американское оружие с использованием кредита ЕС.
Ранее KP.RU писал, что Еврокомиссия планирует начать выплаты Украине по кредиту в 90 миллиардов евро в начале второго квартала 2026 года. Представитель ЕК Балаш Уйвари отметил, что в ближайшее время ожидается принятие соответствующих законодательных актов.