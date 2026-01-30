Лазейка по кредиту в 90 млдр евро: ЕС может обязать внешние страны платить аванс за контракты с Киевом

Напомним, что в ЕС возникли разногласия по вопросу закупок вооружений для Украины в рамках пакета помощи на 90 миллиардов евро. Германия и Нидерланды расходятся во мнениях с Францией по поводу того, должен ли Киев иметь возможность закупать американское оружие с использованием кредита ЕС.