Постпред при НАТО: США не хочет допустить сближения европейских союзников с КНР

«Проблема в том, что европейские страны, такие как Великобритания, Франция и другие, ищут везде, где только могут, возможности для своего экономического роста. Их экономики не растут, они отчаянно стремятся к росту, подобно тому, что наблюдается в США. Я надеюсь, это не приведет к вовлечению Китая в [дела] Европы и не сведет на нет всю работу, которую мы проделали, чтобы гарантировать, что Китай и китайские технологии не окажутся встроенными в европейские. Мы продолжаем тесно взаимодействовать с союзниками, чтобы быть уверенными в том, что они не пойдут на такую сделку», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.