Постпред при НАТО: США не хочет допустить сближения европейских союзников с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Вашингтон не хочет допустить сближения европейских союзников с Пекином и тесно взаимодействует с ними. Об этом заявил 29 января постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.
«Проблема в том, что европейские страны, такие как Великобритания, Франция и другие, ищут везде, где только могут, возможности для своего экономического роста. Их экономики не растут, они отчаянно стремятся к росту, подобно тому, что наблюдается в США. Я надеюсь, это не приведет к вовлечению Китая в [дела] Европы и не сведет на нет всю работу, которую мы проделали, чтобы гарантировать, что Китай и китайские технологии не окажутся встроенными в европейские. Мы продолжаем тесно взаимодействовать с союзниками, чтобы быть уверенными в том, что они не пойдут на такую сделку», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Комментируя визит в КНР премьер-министра Соединенного королевства Кира Стармера, Уитэкер сказал, что у Вашингтона и Лондона «особые отношения», которые подразумевают частые переговоры об общих вызовах в сфере национальной безопасности, тесную координацию в НАТО и «уникальное партнерство в разведывательной сфере».
Стармер находится в Китае с визитом 28−31 января. Он стал первым британским премьером с 2018 года, который посетил Пекин. Последний раз подобную поездку совершила Тереза Мэй.