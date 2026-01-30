Хегсет заявил о наличии у Ирана шансов на заключение соглашения с США

Источники газеты The New York Times (NYT) 26 января сообщили, что в настоящее время правительство Ирана пребывает в максимально слабой позиции, которая не фиксировалась со времен революции 1979 года. Спустя два дня Трамп заявил, что к берегам республики приблизились крупные военные силы его государства, а позднее пригрозил Тегерану более мощными ударами, чем те, что были нанесены летом в 2025 года. Говоря об этом, он заявил, что у иранской стороны «истекает время».