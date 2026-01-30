Хегсет заявил о наличии у Ирана шансов на заключение соглашения с США

«(Ирану. — Ред.) предоставляют все возможности для заключения соглашения. Им не следует стремиться к ядерному потенциалу», — сказал он в ходе встречи президента США Дональда Трампа с членами своего кабинета.
Глава Пентагона добавил, что представители его ведомства будут готовы исполнить любой приказ, который поступит им от американского лидера.
Источники газеты The New York Times (NYT) 26 января сообщили, что в настоящее время правительство Ирана пребывает в максимально слабой позиции, которая не фиксировалась со времен революции 1979 года. Спустя два дня Трамп заявил, что к берегам республики приблизились крупные военные силы его государства, а позднее пригрозил Тегерану более мощными ударами, чем те, что были нанесены летом в 2025 года. Говоря об этом, он заявил, что у иранской стороны «истекает время».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 29 января сообщил, что силовые действия в контексте иранского вопроса способны создать хаос в регионе и привести к серьезным последствиям для региональной безопасности. Он подчеркнул, что Москва в очередной раз обращается к сторонам с призывом к сдержанности.