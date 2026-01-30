Венесуэла подтвердила решение США открыть воздушное пространство над республикой

КАРАКАС, 30 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, который уведомил ее об открытии воздушного пространства над республикой. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного президента.
«После телефонного разговора между уполномоченным президентом Боливарианской Республики Венесуэла Делси Родригес и ее американским коллегой Дональдом Трампом 29 января было подтверждено, что воздушное пространство над Венесуэлой будет немедленно вновь открыто для коммерческих полетов», — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, Трамп отметил, что в телефонном разговоре он сообщил Родригес об открытии воздушного пространства над Венесуэлой и охарактеризовал отношения с нынешним руководством страны как «очень прочные».
21 ноября 2025 года Федеральное авиационное управление США выпустило уведомление для пилотов, в котором призвало проявить осторожность в воздушном пространстве Венесуэлы в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и усилением военной активности как внутри страны, так и вокруг нее. Уведомление должно было действовать до 19 февраля 2026 года.