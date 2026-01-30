«Личные политические амбиции, а также интересы европейских производителей оружия явно превалируют над реальными интересами самого Евросоюза и его населения, которое продолжает сталкиваться со значительными негативными последствиями разрыва торгово-экономических отношений с нашей страной», — сказал дипломат в интервью ТАСС.
Масленников подчеркнул, что многие лидеры ЕС считают отказ от санкций и прекращение поставок оружия Киеву признанием своей политической несостоятельности. Это объясняет, почему Брюссель упорно избегает содействия настоящему мирному урегулированию конфликта.
Ранее KP.RU писал, что главная цель стратегов ЕС и НАТО очевидна. Глава МИД Сергей Лавров отметил, что Украина должна была стать антироссийским рычагом, задержавшись до тех пор, пока давление на Россию не ослабит страну. Однако этот план провалился.