Гутерриш: глобальные проблемы не под силу решить одной или двумя странами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ни одна страна или ограниченный круг государств не способны самостоятельно справиться с глобальными вызовами. По его мнению, мировые проблемы не могут быть решены путем доминирования одной державы или разделения мира между несколькими центрами силы.
Выступая на пресс-конференции, он уточнил, что, говоря о ведущих державах, имел в виду Соединенные Штаты и Китай. Гутерриш отметил, что в международных дискуссиях все чаще звучит представление о формировании двух полюсов влияния, сосредоточенных вокруг этих стран.
Глава ООН подчеркнул, что устойчивый и стабильный мир возможен лишь при сохранении многополярной модели международных отношений. По его словам, именно такой подход создает условия для всеобщего развития, долгосрочной безопасности и утверждения универсальных ценностей на глобальном уровне.
Ранее Гутерриш выступил с призывом к изменению текущей политики в области климата, чтобы предотвратить возникновение критических ситуаций в будущем.