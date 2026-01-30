Гутерриш: глобальные проблемы не под силу решить одной или двумя странами

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ни одна страна или ограниченный круг государств не способны самостоятельно справиться с глобальными вызовами. По его мнению, мировые проблемы не могут быть решены путем доминирования одной державы или разделения мира между несколькими центрами силы.