МИД назвал действия Прибалтики в отношении посольств РФ недружественными

В МИД сочли действия Прибалтики в отношении посольств РФ нарушением Венской конвенции.

Источник: Комсомольская правда

Россия считает недружественными действия стран Балтии по регламентации административно-хозяйственной деятельности своих посольств. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Любинский.

«Считаем их грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, носящим выраженный дискриминационный характер», — сказал он в беседе с РИА Новости.

До этого KP.RU информировал, что отсутствие российских туристов негативно сказалось на туротрасли Прибалтики.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в настоящее время у России нет видения перспектив для возобновления диалога с Прибалтикой. В этих странах реализуется навязываемая Западом политика «тотальной дерусификации».

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Прибалтики предпринимают попытки спровоцировать Россию.

