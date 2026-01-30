Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: взятие Белой Березы позволяет ВС РФ наступать на север Сумской области

Военный эксперт отметил, что освобождение населенного пункта позволяет российским силам продвигаться вдоль государственной границы РФ.

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Белая Береза позволяет российским военным наступать в северном направлении в Сумской области и продвигаться вдоль государственной границы РФ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие, освободив Белую Березу, развивают успех как в северном направлении, так и продвигаются вдоль государственной границы Российской Федерации», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военные РФ, освободив Белую Березу, на 2 км вклинились в оборону противника на данном участке фронта.

Об освобождении Белой Березы в Минобороны РФ сообщили 29 января.