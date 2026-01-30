Марочко: взятие Белой Березы позволяет ВС РФ наступать на север Сумской области

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Белая Береза позволяет российским военным наступать в северном направлении в Сумской области и продвигаться вдоль государственной границы РФ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие, освободив Белую Березу, развивают успех как в северном направлении, так и продвигаются вдоль государственной границы Российской Федерации», — сказал он.
Ранее Марочко сообщил ТАСС, что военные РФ, освободив Белую Березу, на 2 км вклинились в оборону противника на данном участке фронта.
Об освобождении Белой Березы в Минобороны РФ сообщили 29 января.