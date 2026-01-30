Автомобили и разные грузы доставят из Магадана в зону СВО

МАГАДАН, 30 янв — РИА Новости. Магаданские волонтеры доставят в зону СВО два автомобиля, маскировочные сети и дизельную электростанцию, сообщил руководитель регионального отделения организации «Боевое братство» Эдуард Козлов.
«Магаданские представители “Боевого братства” отправили из Магадана в зону проведения специальной военной операции: автомобиль УАЗ (буханка); автомобиль Suzuki; сети маскировочные — 41 штуку; дизельную электростанцию», — написал Козлов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в зону СВО магаданские волонтеры также доставят спальные мешки, медицинские изделия, пятиточечники и личные посылки для бойцов.