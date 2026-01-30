Россиянам объяснили, для кого предназначен «новый доллар»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Валюту ОАЭ — дирхам — иногда называют «новым долларом» за крепкую привязку к американской валюте. Но полностью она ее не заменит, рассказал агентству «Прайм» председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов.
«Дирхам ОАЭ (AED) — это надежная, но экзотическая валюта, которую можно использовать как дополнительный источник инвестирования, но не как полную или единственную замену мировым резервным валютам», — объяснил он.
Дело в том, что дирхам полностью зависим от доллара США и падает вместе с ним автоматически. Экономика Эмиратов слишком сильно завязана на доходы от нефти и газа, и падение цен на них способно повлиять на курс.
Поэтому в качестве инструмента валютного инвестирования дирхам не очень подойдет. Его сложно быстро продать, а разница между покупкой и продажей может оказаться не в вашу пользу. А вот для поездок в ОАЭ дирхам — отличный вариант, заключил Егор Диашов.