Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, для кого предназначен «новый доллар»

Финансист Диашов заявил о невозможности полной замены доллара дирхамом ОАЭ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Валюту ОАЭ — дирхам — иногда называют «новым долларом» за крепкую привязку к американской валюте. Но полностью она ее не заменит, рассказал агентству «Прайм» председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России» Егор Диашов.

«Дирхам ОАЭ (AED) — это надежная, но экзотическая валюта, которую можно использовать как дополнительный источник инвестирования, но не как полную или единственную замену мировым резервным валютам», — объяснил он.

Дело в том, что дирхам полностью зависим от доллара США и падает вместе с ним автоматически. Экономика Эмиратов слишком сильно завязана на доходы от нефти и газа, и падение цен на них способно повлиять на курс.

Поэтому в качестве инструмента валютного инвестирования дирхам не очень подойдет. Его сложно быстро продать, а разница между покупкой и продажей может оказаться не в вашу пользу. А вот для поездок в ОАЭ дирхам — отличный вариант, заключил Егор Диашов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше