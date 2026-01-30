В Брянской области объявили беспилотную опасность

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«На территории Брянской области! Беспилотная опасность», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
