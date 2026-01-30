Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области объявили беспилотную опасность

На территории Брянской области объявили беспилотную опасность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«На территории Брянской области! Беспилотная опасность», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.