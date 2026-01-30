Ранее секретариат Организации Объединённых Наций официально заявил, что принцип самоопределения народов неприменим к ситуациям, связанным с Крымом и Донбассом. Гутерриш подчеркнул, что в ООН считают, что в данных ситуациях превалирует «принцип территориальной целостности» над правом на самоопределение. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией.