Слуцкий заявил, что позиция Гутерриша по Донбассу подрывает основы ООН

«Избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека организации подрывают её же основы. По “праву сильного” международным законом пытаются вертеть как дышлом. Сегрегация по принципу “исключительности” — крайне опасный прецедент для ООН. Надеюсь, в её руководстве понимают возможные последствия», — написал парламентарий.
Слуцкий выразил надежду, что руководство ООН осознает возможные последствия подобной позиции.
Ранее секретариат Организации Объединённых Наций официально заявил, что принцип самоопределения народов неприменим к ситуациям, связанным с Крымом и Донбассом. Гутерриш подчеркнул, что в ООН считают, что в данных ситуациях превалирует «принцип территориальной целостности» над правом на самоопределение. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.