Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слуцкий заявил, что позиция Гутерриша по Донбассу подрывает основы ООН

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление Генсека ООН Антониу Гутерриша о неприменимости права на самоопределение к Крыму и Донбассу подрывает основы организации. Таким образом депутат прокомментировал позицию ООН в своём телеграм-канале.

«Избирательный подход управления по правовым вопросам и позиция генсека организации подрывают её же основы. По “праву сильного” международным законом пытаются вертеть как дышлом. Сегрегация по принципу “исключительности” — крайне опасный прецедент для ООН. Надеюсь, в её руководстве понимают возможные последствия», — написал парламентарий.

Слуцкий выразил надежду, что руководство ООН осознает возможные последствия подобной позиции.

Ранее секретариат Организации Объединённых Наций официально заявил, что принцип самоопределения народов неприменим к ситуациям, связанным с Крымом и Донбассом. Гутерриш подчеркнул, что в ООН считают, что в данных ситуациях превалирует «принцип территориальной целостности» над правом на самоопределение. До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва обратилась в ООН с запросом о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше