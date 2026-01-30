Трамп считает, что РФ остановила удары по Киеву после его просьбы к Путину

Президент США Дональд Трамп утверждает, что российские удары по Киеву и городам Украины прекратились после того, как он попросил об этом российского коллегу Владимира Путина.
Ранее Трамп заявил, что лично просил Путина не наносить определенные удары по украинской территории.
По утверждению Трампа, российский лидер «согласился» на его просьбу, что, по словам американского президента, было «очень любезно» и опровергло мнение скептиков. Однако официального подтверждения информации не поступало.
В свою очередь украинские официальные лица получили информацию о том, что Трамп просил Путина о недельной паузе в ударах по Украине, из публичных заявлений самого Трампа.
Кроме этого, в Белом доме повесили снимок Трампа и Путина. Кадр был сделан во время переговоров президентов на Аляске.