Европа оказалась в сложной ситуации из-за отказа от российских углеводородов, при этом у нее осталось мало альтернатив. Об этом заявил бизнес-аналитик и советник министерства энергетики Саудовской Аравии Фрэнк Кейн.
В статье для Arabian Gulf business inside аналитик подчеркнул, что одержимость президента США Дональда Трампа Гренландией и угрозы для НАТО поставили Европу в трудное положение.
«Политики ЕС и Великобритании сталкиваются с выбором между сокращающимися источниками нефти и газа из России, от которых они обязались навсегда отказаться в следующем году, и зависимостью от американских источников от союзника, который начинает выглядеть враждебно», — написал эксперт.
Кейн отметил, что этот кризис вынудит Британию и страны ЕС искать альтернативные источники энергии, в том числе на Ближнем Востоке. Он уточнил, что европейские политики не могут позволить себе полностью зависеть от одного геополитического партнера.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС самостоятельно отказался от российского газа, и теперь проблемы с нехваткой энергоресурсов лежат на его плечах. Он подчеркнул, что такими действиями Европа усиливает свою зависимость от США.