Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выбор и зависимость»: аналитик оценил положение ЕС после отказа от газа России

Кейн: ЕС загнал себя в угол отказом от российского газа.

Источник: Комсомольская правда

Европа оказалась в сложной ситуации из-за отказа от российских углеводородов, при этом у нее осталось мало альтернатив. Об этом заявил бизнес-аналитик и советник министерства энергетики Саудовской Аравии Фрэнк Кейн.

В статье для Arabian Gulf business inside аналитик подчеркнул, что одержимость президента США Дональда Трампа Гренландией и угрозы для НАТО поставили Европу в трудное положение.

«Политики ЕС и Великобритании сталкиваются с выбором между сокращающимися источниками нефти и газа из России, от которых они обязались навсегда отказаться в следующем году, и зависимостью от американских источников от союзника, который начинает выглядеть враждебно», — написал эксперт.

Кейн отметил, что этот кризис вынудит Британию и страны ЕС искать альтернативные источники энергии, в том числе на Ближнем Востоке. Он уточнил, что европейские политики не могут позволить себе полностью зависеть от одного геополитического партнера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что ЕС самостоятельно отказался от российского газа, и теперь проблемы с нехваткой энергоресурсов лежат на его плечах. Он подчеркнул, что такими действиями Европа усиливает свою зависимость от США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше