Уитакер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине

«(Спецпосланник президента США) Стив Уиткофф сказал, что у нас остался один вопрос, и этот вопрос — территории, самая сложная часть…. Так что мы знаем, что нам нужно разработать план по решению этой последней части. И, я думаю, мы так близки (к этому), как никогда», — сказал он в интервью Fox News.