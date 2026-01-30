Уитакер назвал самый сложный вопрос в переговорах по Украине

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Вопрос территорий является наиболее сложным в переговорах по украинскому урегулированию, убежден постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.
«(Спецпосланник президента США) Стив Уиткофф сказал, что у нас остался один вопрос, и этот вопрос — территории, самая сложная часть…. Так что мы знаем, что нам нужно разработать план по решению этой последней части. И, я думаю, мы так близки (к этому), как никогда», — сказал он в интервью Fox News.
Уитакер при этом заявил о согласовании гарантий безопасности и экономической выгоды, «которые принесёт мирная сделка Украине».