Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ пишут об угрозе расторжения контракта Пентагона с ИИ-компанией

WSJ: контракт ИИ-компании с Пентагоном под угрозой из-за условия о слежке.

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Контракт, заключенный компанией в области искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic с Пентагоном, находится под угрозой расторжения из-за возникших разногласий об использовании технологий фирмы для слежки за гражданами США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В июле Пентагон объявил о контрактах с четырьмя крупнейшими компаниями в области ИИ — Anthropic, Google, OpenAI и xAI. Стоимость каждого соглашения достигает 200 миллионов долларов.

По словам источников, знакомых с ситуацией, между компанией и ведомством существуют разногласия по поводу условий контракта, касающихся использования технологии Anthropic. Условия контракта запрещают использование ИИ-модели компании Claude для любых действий, связанных с наблюдением за гражданами внутри США.

Один из источников сообщил, что напряженность может привести к расторжению контракта с Пентагоном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше