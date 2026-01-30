Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз может обязать страны вне блока платить взнос за контракты с Украиной

Европейский союз обсуждает введение авансового взноса для стран, не входящих в блок, которые захотят заключать контракты с Украиной. Речь идёт о контрактах, финансируемых за счёт утверждённого ЕС кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Источник: Life.ru

«Некоторые страны-члены настаивают на том, чтобы страны не из ЕС были обязаны платить авансовый взнос, чтобы заключить контракт с Украиной, если он связан с использованием средств кредита», — отмечает агентство.

Ряд государств евроблока, в том числе Франция, считают несправедливым, что третьи страны могут получить равный доступ к кредиту, который будут обслуживать члены ЕС. По данным агентства, ЕС планирует договориться о порядке использования кредитных средств в ближайшие дни.

Напомним, страны «Большой семёрки» (G7) в 2025 году предоставили Украине кредитов на сумму 37,9 миллиарда долларов, используя доходы от замороженных российских активов. Эти средства составили более 70% от всего иностранного бюджетного финансирования Украины за указанный период. Крупнейшим донором выступил Европейский союз, выделивший 21,1 миллиарда долларов. Оставшаяся часть суммы пришлась на Канаду, Великобританию и Японию.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше