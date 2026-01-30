Евросоюз может обязать страны вне блока платить взнос за контракты с Украиной

«Некоторые страны-члены настаивают на том, чтобы страны не из ЕС были обязаны платить авансовый взнос, чтобы заключить контракт с Украиной, если он связан с использованием средств кредита», — отмечает агентство.
Ряд государств евроблока, в том числе Франция, считают несправедливым, что третьи страны могут получить равный доступ к кредиту, который будут обслуживать члены ЕС. По данным агентства, ЕС планирует договориться о порядке использования кредитных средств в ближайшие дни.
Напомним, страны «Большой семёрки» (G7) в 2025 году предоставили Украине кредитов на сумму 37,9 миллиарда долларов, используя доходы от замороженных российских активов. Эти средства составили более 70% от всего иностранного бюджетного финансирования Украины за указанный период. Крупнейшим донором выступил Европейский союз, выделивший 21,1 миллиарда долларов. Оставшаяся часть суммы пришлась на Канаду, Великобританию и Японию.
