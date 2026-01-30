Евросоюз может обязать страны вне блока платить взнос за контракты с Украиной

Европейский союз обсуждает введение авансового взноса для стран, не входящих в блок, которые захотят заключать контракты с Украиной. Речь идёт о контрактах, финансируемых за счёт утверждённого ЕС кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.