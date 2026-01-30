Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого из-за зависимости

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости.
Старший брат Дональда Трампа, Фред Трамп-младший, долго боролся с алкоголизмом, который мешал ему работать и в итоге привел к преждевременной смерти от сердечного приступа в 42 года. Дональд Трамп неоднократно вспоминал непростую историю своего брата, объясняя свое собственное воздержание от алкоголя и подчеркивая важность борьбы с зависимостями. Американский лидер неоднократно заявлял, что никогда в жизни не употреблял алкоголь и не курил.
«Многие из присутствующих здесь сегодня лично знают боль, которую приносит потеря близкого человека из-за наркотической или алкогольной зависимости. Мне это знакомо», — сказал Трамп в Овальном кабинете во время мероприятия, посвященного борьбе с наркозависимостью.
В январе Трамп заявил, что Соединенные Штаты потеряли 300 тысяч человек в 2025 году из-за наркотика фентанила. В декабре 2025 года Трамп подписал указ о признании фентанила оружием массового поражения. Он заявил, что мера направлена на защиту американцев от последствий распространения этого наркотика.