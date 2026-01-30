Трамп признался, что ему знакома боль утраты близкого из-за зависимости

Старший брат Дональда Трампа, Фред Трамп-младший, долго боролся с алкоголизмом, который мешал ему работать и в итоге привел к преждевременной смерти от сердечного приступа в 42 года. Дональд Трамп неоднократно вспоминал непростую историю своего брата, объясняя свое собственное воздержание от алкоголя и подчеркивая важность борьбы с зависимостями. Американский лидер неоднократно заявлял, что никогда в жизни не употреблял алкоголь и не курил.