Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон заключил контракт на $235,4 млн на обслуживание переданных Украине F-16

Работы должны быть завершены к 28 января 2029 года.

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Военное министерство США заключило контракт на сумму свыше $235,4 млн на обслуживание истребителей F-16, переданных Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.

Как следует из документа, контракт по линии американских ВВС предоставлен бельгийской компании Sabena Aerospace Engineering. Он предусматривает «выполнение работ по промежуточному и капитальному техническому обслуживанию самолетов и двигателей F-16, а также управление материально-техническим обеспечением для Украины».

Работы, согласно заявлению, будут производиться на заводе Sabena Aerospace Engineering в Бельгии. Они должны быть завершены к 28 января 2029 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше