Пентагон заключил контракт на $235,4 млн на обслуживание переданных Украине F-16

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Военное министерство США заключило контракт на сумму свыше $235,4 млн на обслуживание истребителей F-16, переданных Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Пентагона.
Как следует из документа, контракт по линии американских ВВС предоставлен бельгийской компании Sabena Aerospace Engineering. Он предусматривает «выполнение работ по промежуточному и капитальному техническому обслуживанию самолетов и двигателей F-16, а также управление материально-техническим обеспечением для Украины».
Работы, согласно заявлению, будут производиться на заводе Sabena Aerospace Engineering в Бельгии. Они должны быть завершены к 28 января 2029 года.