Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву

«Sabena Aerospace Engineering, Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, получила контракт с предельной стоимостью 235 449 716 долларов на условиях “время и материалы” и с фиксированной ценой… Контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16 на среднем и капитальном уровнях, а также поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины», — говорится в заявлении Пентагона.