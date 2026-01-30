Ричмонд
Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16, включая переданные Киеву

Пентагон подписал контракт на обслуживание F-16 на 235,5 миллионов долларов.

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Пентагон сообщил о подписании контракта на сумму 235,5 миллионов долларов на техническое обслуживание истребителей F-16, включая переданные Украине.

«Sabena Aerospace Engineering, Волюве-Сен-Ламбер, Бельгия, получила контракт с предельной стоимостью 235 449 716 долларов на условиях “время и материалы” и с фиксированной ценой… Контракт предусматривает техническое обслуживание самолетов и двигателей F-16 на среднем и капитальном уровнях, а также поддержку в управлении материально-техническим обеспечением для Украины», — говорится в заявлении Пентагона.