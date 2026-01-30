Майор ВС США признал невозможность быстрой эвакуации раненых в будущих войнах

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Спецназ США в условиях столкновения с равным по силе противником будет вынужден действовать без гарантии быстрой медицинской эвакуации, известной как правило «золотого часа». Об этом говорится в статье «Теневая война внутри масштабного конфликта» майора ВС США Логана Фон Килмера.
Аналитик указывает, что высокая плотность средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника сделает невозможным использование вертолетов для вывоза раненых из зон проведения глубоких операций. Группы спецназа должны быть готовы к автономному выживанию и оказанию длительной медицинской помощи в полевых условиях, уточняет майор в опубликованной американским проектом по исследованию иррегулярных военных действий IWI (Irregular Warfare Initiative) статье.
Это требует радикального пересмотра системы материально-технического обеспечения и подготовки медиков в составе подразделений Сил специальных операций ВС США, ориентированных на действия в глубоком тылу, считает Килмер.