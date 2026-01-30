Майор ВС США признал невозможность быстрой эвакуации раненых в будущих войнах

Аналитик указывает, что высокая плотность средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы противника сделает невозможным использование вертолетов для вывоза раненых из зон проведения глубоких операций. Группы спецназа должны быть готовы к автономному выживанию и оказанию длительной медицинской помощи в полевых условиях, уточняет майор в опубликованной американским проектом по исследованию иррегулярных военных действий IWI (Irregular Warfare Initiative) статье.