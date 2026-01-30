Трамп пригрозил Канаде пошлинами на самолеты

«Основываясь на том, что Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолёты Gulfstream моделей 500, 600, 700 и 800… мы настоящим аннулируем сертификацию их Bombardier Global Express и всех самолётов, произведённых в Канаде, до тех пор, пока Gulfstream, великая американская компания, не будет полностью сертифицирована… Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я введу против Канады 50% пошлину на все самолёты, продаваемые в Соединённые Штаты Америки», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.