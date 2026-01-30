Эксперты рассказали об ажиотажном спросе на дрова и печки в Киеве

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Блэкаут в Киеве привел к ажиотажному спросу на дрова и печки- «буржуйки», объявления о продаже возглавляют топ запросов на сайтах, а многие частые продавцы взвинтили цены в несколько раз, выяснило РИА Новости на основе анализа украинских онлайн-платформ.
Цены очень разнятся. Частные продавцы продают продукцию в 2−3 раза дороже государства. К примеру, государственный интернет-магазин по продаже дров для населения «ДроваЕ» предлагает дуб и березу от 1198 гривен (27,9 доллара) за кубический метр, частники выставляют в среднем от 2500 гривен (58,31 доллара) за кубометр, доставка в розницу осуществляется от двух кубометров.
Такой рост цен объясняется высоким спросом населения — топовые объявления могут насчитывать свыше 20 тысяч просмотров. В отличие от частных продавцов, государственные цены фиксированы на сезон. Но на госпортале может возникать дефицит.
«Продам дрова всех пород: дуб, граб, ясень, береза… Все дрова сложены в машине, выгружаем руками. Если заказать один раз, гарантирую — будете всегда заказывать», — пишет частный пользователь Александр из Бучи (пригород Киева).
Меньший, но высокий спрос фиксируется на печки. Установка «буржуйки» «под ключ» стоит в среднем 4500 гривен (104,96 доллара), подобные объявления также могут насчитывать тысячи просмотров.
Мэр Киева Виталий Кличко уже трижды за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе. Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
При этом известный российский военный эксперт Алексей Леонков объяснял РИА Новости, что киевский режим сам провоцирует перебои с электричеством в городах Украины, перенаправляя электроэнергию с гражданских секторов на военные после ударов по энергоинфраструктуре, обеспечивающей работу ВСУ и ВПК.