Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина

Это произошло на заседании президентского кабинета после того, как американский лидер Дональд Трамп в выступлении затронул тему урегулирования на Украине и взаимодействия с Россией, рассказали в Белом доме.

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Спецпосланник главы администрации США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф передал в четверг, 29 января, на публике записку с упоминанием президента России Владимира Путина руководителю аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс. Как сообщил дежурный по пресс-пулу Белого дома, это произошло на заседании президентского кабинета после того, как американский лидер Дональд Трамп в своем выступлении затронул тему урегулирования на Украине и взаимодействия с РФ.

«Уиткофф затем передал Сьюзи Уайлс записку, содержавшую больше деталей [предполагаемого] разговора [Трампа] с Путиным. Пресс-пул не смог разобрать точные формулировки, только фамилию “Путин”, — говорится в отчете дежурного. Ни Кремль, ни Белый дом не распространяли сведений о том, что Путин и Трамп провели новую беседу по телефону.

Трамп выступил на заседании своего кабинета с утверждением, что Москва дала Вашингтону согласие приостановить на неделю определенные удары Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине. Через несколько часов президент США повторил заявления такого рода на другом публичном мероприятии в Белом доме и отметил, что благодарен руководству РФ. На вопросы журналистов ни на первом, ни на втором мероприятии Трамп отвечать не стал.

