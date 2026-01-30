Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина

Трамп выступил на заседании своего кабинета с утверждением, что Москва дала Вашингтону согласие приостановить на неделю определенные удары Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции на Украине. Через несколько часов президент США повторил заявления такого рода на другом публичном мероприятии в Белом доме и отметил, что благодарен руководству РФ. На вопросы журналистов ни на первом, ни на втором мероприятии Трамп отвечать не стал.