Постпред США заявил о приближении урегулирования конфликта на Украине

Уитэкер отметил, что на текущем этапе основное внимание сосредоточено на технических и наиболее чувствительных аспектах переговорного процесса. Он указал, что, согласно оценке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, ключевой нерешенной темой остается территориальный вопрос, который считается самым трудным, однако сам факт его обсуждения свидетельствует о движении вперед. При этом вопросы гарантий безопасности и экономических выгод для Украины, как утверждается, в целом уже согласованы.