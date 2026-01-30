Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил о заметном прогрессе в работе над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, стороны все ближе подходят к достижению договоренностей, несмотря на сложность обсуждаемых вопросов.
Уитэкер отметил, что на текущем этапе основное внимание сосредоточено на технических и наиболее чувствительных аспектах переговорного процесса. Он указал, что, согласно оценке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, ключевой нерешенной темой остается территориальный вопрос, который считается самым трудным, однако сам факт его обсуждения свидетельствует о движении вперед. При этом вопросы гарантий безопасности и экономических выгод для Украины, как утверждается, в целом уже согласованы.
Американский представитель подчеркнул, что теперь необходимо выработать конкретный план по урегулированию последнего спорного пункта. По его оценке, переговоры находятся на максимально близкой к соглашению стадии за все время процесса.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что втягивание Киева в НАТО является одной из причин украинского кризиса. Российский лидер отмечал, что конфликт возник «не в результате нападения РФ», а вследствие государственного переворота, произошедшего в 2014 году.