Пленный из ВСУ заявил, что украинские военные ненавидят Зеленского

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Рядовой состав ВСУ не хочет воевать и негативно относится к Владимиру Зеленскому за то, что он начал войну. Об этом ТАСС сообщил военнопленный стрелкового батальона 156-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Александр Радченко.
«В воинском коллективе никто не хотел воевать. Все были против этой войны и против Зеленского, что он начал эту войну», — сказал он.
По словам пленного, его мобилизовали в 200 м от дома, отвезли в военкомат. После формального прохождения медкомиссии его отправили сразу на боевые позиции, где, как рассказал Радченко, полностью отсутствовало снабжение. «Ни воды, ни питания. Никакого обеспечения не было. Связь очень плохая была. Невозможно было связаться», — вспоминал пленный.