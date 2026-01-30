Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что у Уиткоффа есть хорошие новости

Спецпосланник США по Украине привез хорошие новости, уверяет Трамп.

Источник: Комсомольская правда

Специальный посланник президента США по Украине Стивен Уиткофф привез хорошие новости. Об этом 29 января сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости», — сказал президент США на мероприятии в Белом доме.

Однако Трамп не уточнил, какую именно положительную информацию привез Уиткофф.

Ранее президент США отметил активную работу Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине. Трамп считает, что процесс мирного разрешения «уже близок». Он похвалил своих представителей за их усилия в переговорах с Россией и Украиной.

Как писал KP.RU, второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился. Российскую делегацию возглавил адмирал начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Для России важнейшим условием является вывод украинских войск с Донбасса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше