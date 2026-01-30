Трамп заявил, что у Уиткоффа есть хорошие новости

Ранее президент США отметил активную работу Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине. Трамп считает, что процесс мирного разрешения «уже близок». Он похвалил своих представителей за их усилия в переговорах с Россией и Украиной.