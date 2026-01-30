Трамп заявил, что у Уиткоффа есть хорошие новости

Специальный посланник президента США по Украине Стивен Уиткофф привез хорошие новости. Об этом 29 января сообщил американский лидер Дональд Трамп.
«Стив Уиткофф, у которого есть довольно хорошие новости», — сказал президент США на мероприятии в Белом доме.
Однако Трамп не уточнил, какую именно положительную информацию привез Уиткофф.
Ранее президент США отметил активную работу Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера по урегулированию конфликта на Украине. Трамп считает, что процесс мирного разрешения «уже близок». Он похвалил своих представителей за их усилия в переговорах с Россией и Украиной.
Как писал KP.RU, второй раунд переговоров по Украине в Абу-Даби завершился. Российскую делегацию возглавил адмирал начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. Для России важнейшим условием является вывод украинских войск с Донбасса.