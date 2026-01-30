Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: оказавшиеся в окружении у Красного Лимана солдаты ВСУ сдаются в плен

Военный эксперт сообщил, что у населенного пункта ВСУ пытаются сдержать наступление армии РФ на широком участке фронта.

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины, окруженные у Красного Лимана в Донецкой Народной Республики, сдаются в плен военным РФ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, юго-восточнее Красного Лимана военные РФ взяли в охват несколько позиций противника, обустроенных у Дибровы.

«В районе Дибровы наши военнослужащие сейчас выбивают украинских боевиков с их позиций. И те, кто уже лишился возможности выйти с огневого кармана — сдаются в плен», — сказал он.

Военный эксперт добавил, что в целом у Красного Лимана ВСУ пытаются сдержать наступление армии РФ на широком участке фронта. «Идут ожесточенные бои как в Красном Лимане, так и на его северных и южных рубежах», — сообщил Марочко.

27 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что военные РФ ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке «Святые горы».

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше