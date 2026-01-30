Марочко: оказавшиеся в окружении у Красного Лимана солдаты ВСУ сдаются в плен

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины, окруженные у Красного Лимана в Донецкой Народной Республики, сдаются в плен военным РФ. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, юго-восточнее Красного Лимана военные РФ взяли в охват несколько позиций противника, обустроенных у Дибровы.
«В районе Дибровы наши военнослужащие сейчас выбивают украинских боевиков с их позиций. И те, кто уже лишился возможности выйти с огневого кармана — сдаются в плен», — сказал он.
Военный эксперт добавил, что в целом у Красного Лимана ВСУ пытаются сдержать наступление армии РФ на широком участке фронта. «Идут ожесточенные бои как в Красном Лимане, так и на его северных и южных рубежах», — сообщил Марочко.
27 января начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что военные РФ ведут уличные бои по освобождению Красного Лимана и Ильичевки, продолжается уничтожение ВСУ в нацпарке «Святые горы».