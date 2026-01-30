Титов: создание аналога ООН обойдется дороже реформы организации

ООН, 30 января. /ТАСС/. ООН в настоящее время представляет собой большую бюрократическую организацию, некоторые направления деятельности которой недостаточно эффективны, однако создание ее аналога будет стоить дороже, чем реформа. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в беседе с российскими журналистами в штаб-квартире ООН.
«ООН превратилась в очень большую бюрократическую организацию, в которой работает очень много различных направлений, иногда, бывает, неэффективных, но создать такой институт, как ООН, заново будет стоить еще дороже», — сказал он.
По убеждению Титова, уже в обозримой перспективе страны встанут перед вопросом, улучшать ли работу ООН или все-таки пойти по пути создания «каких-то новых инструментов взаимодействия». «Это в ближайшее время все будет решаться», — добавил он.