Десантники «Севера» обезвредили мину ВСУ «Клеймор» в Сумской области

КУРСК, 30 января. /ТАСС/. Военнослужащие 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» обнаружили и обезвредили противопехотную мину Вооруженных сил Украины американского производства «Клеймор» в Сумской области, передает корреспондент ТАСС.
Российские военнослужащие обнаружили растяжку с осколочной противопехотной миной «Клеймор» в одной из лесопосадок на сумском направлении. Сначала десантники срезали растяжку, а затем обезвредили само взрывное устройство.
«Обнаружили мину американскую — “Клеймор”. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Мина стояла в неуправляемом варианте, мы подошли, посмотрели, что чека не выдернута и стоит еще дополнительная чека. Мы аккуратно ее срезали и тем самым обезвредили мину», — рассказал ТАСС командир взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка с позывным Колибри.