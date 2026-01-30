Десантники «Севера» обезвредили мину ВСУ «Клеймор» в Сумской области

«Обнаружили мину американскую — “Клеймор”. Осколочная противопехотная мина направленного действия. Мина стояла в неуправляемом варианте, мы подошли, посмотрели, что чека не выдернута и стоит еще дополнительная чека. Мы аккуратно ее срезали и тем самым обезвредили мину», — рассказал ТАСС командир взвода 56-го гвардейского десантно-штурмового полка с позывным Колибри.