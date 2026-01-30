Инструкторы «Востока» применяют индивидуальный подход к подготовке расчетов БПЛА

Инструктор отметил, что работа первого и второго номера совместная, но в то же время кардинально отличается. Индивидуальный подход помогает распределить места в расчете под особенности каждого бойца. «Первый номер — это непосредственно сам пилот, который управляет дроном. Второй номер — это человек, который отвечает за подготовку птички. Он выставляет ее на стартовую позицию, он забирает ее со стартовой позиции. Он подготавливает сброс для поражения врага. Это все работа второго номера. При этом он в полете помогает с ориентированием. Смотрит в карту, наблюдает, где птичка летит. Наблюдает по рельефу, по местности, по карте», — добавил Варчун.