Инструкторы «Востока» применяют индивидуальный подход к подготовке расчетов БПЛА

МАРИУПОЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Инструкторы группировки «Восток» применяют методику индивидуальной работы с будущими бойцами войск беспилотных систем, рассказал ТАСС Варчун, инструктор 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток».
«Присылают людей на обучение. Ведется с каждым человеком непосредственная беседа, рассказываются все аспекты и нюансы работы пилота дрона. Если он к этому предрасположен, то переходим к непосредственной, индивидуальной работе с пилотом. Уже в процессе обучения, за 2−3 дня приходит понимание, насколько человек готов работать, насколько он не готов. Выявляем, к чему человек более предрасположен, кем работать. Первым или вторым номером, что ему больше дано», — сказал Варчун.
Инструктор отметил, что работа первого и второго номера совместная, но в то же время кардинально отличается. Индивидуальный подход помогает распределить места в расчете под особенности каждого бойца. «Первый номер — это непосредственно сам пилот, который управляет дроном. Второй номер — это человек, который отвечает за подготовку птички. Он выставляет ее на стартовую позицию, он забирает ее со стартовой позиции. Он подготавливает сброс для поражения врага. Это все работа второго номера. При этом он в полете помогает с ориентированием. Смотрит в карту, наблюдает, где птичка летит. Наблюдает по рельефу, по местности, по карте», — добавил Варчун.