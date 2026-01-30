Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за якобы угрозы со стороны Кубы

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, сославшись на якобы угрозу национальной безопасности со стороны Кубы. Об этом сообщили на сайте Белого дома.
«Чрезвычайное положение в стране. Как Президент Соединенных Штатов, я считаю, что политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.
Ранее Трамп заявил, что будущее Кубы «висит на волоске». Он отметил, что у Гаваны серьезные проблемы, и что Вашингтон больше не имеет других способов давления. Президент предупредил, что в случае дальнейших действий со стороны Кубы, США могут прибегнуть к военному вмешательству.
Как писал KP.RU, возможная блокада Кубы со стороны США будет серьезным нарушением международного права. Представитель МИД России Мария Захарова добавила, что здравый смысл должен победить и блокада региона должна быть предотвращена.