Спикер Конгресса США допустил, что нового шатдауна избежать не удастся

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не исключает, что нового шатдауна — частичной приостановки работы федерального правительства — ввиду отсутствия бюджетного финансирования избежать не удастся.
«В данный момент я не настолько уверен, если быть честным», — сказал он вечером журналистам, комментируя сведения о том, что стороны достигли компромисса, позволяющего не допустить очередного шатдауна в Вашингтоне. Джонсон занимает третий по значимости в государственной иерархии США пост.
Ранее Сенат Конгресса отклонил на процедурном голосовании законопроекты о финансировании некоторых государственных ведомств. Без их одобрения в ночь на 31 января в США произойдет новая частичная приостановка деятельности правительства.
Этот шатдаун, если он наступит, не коснется министерств юстиции, торговли, сельского хозяйства, внутренних дел и по делам ветеранов. В первую очередь вероятная приостановка финансирования затронет Пентагон и Министерство внутренней безопасности США, сотни тысяч госслужащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, в то время как остальные выйдут на работу, но не получат зарплату до возобновления финансирования правительства.
12 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства по 30 января. Таким образом, на 43-й день был преодолен рекордный в истории США шатдаун. Приостановка работы правительства началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.