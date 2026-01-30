Украинские власти постепенно сокращают список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он заявил, что нынешняя администрация делает это с целью сохранить список «непризывных» категорий исключительно для своего окружения.
«Украина будет продолжать этот тренд по сокращению числа категорий, которые пользуются бронью, либо отсрочкой… А все остальные будут обязаны идти на передовую и умирать», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.
Накануне министр экономики Украины Алексей Соболев заявил, что за год почти на 300 тыс. выросло число украинцев, официально освобожденных от призыва.
По данным Министерства обороны РФ, за 2025 год потери ВСУ составили более полумиллиона человек.
На днях киевский главарь Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине еще на 90 дней.