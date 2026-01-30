Ричмонд
Трамп заявил, что США лишают сертификации все произведенные Канадой самолеты

Американский лидер отметил, что может ввести пошлины на них в размере 50% из-за разногласий относительно продукции компании Gulfstream.

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил 29 января, что Вашингтон лишает сертификации все произведенные в Канаде самолеты и может ввести пошлины на них в размере 50% из-за разногласий относительно продукции американской компании Gulfstream.

Глава вашингтонской администрации в Truth Social отметил, что «Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800». Он подчеркнул, что США в связи с этим «лишают сертификации их [самолеты] Bombardier Global Express и все самолеты, произведенные в Канаде». По словам Трампа, эта мера будет действовать, пока в Канаде «в полной мере не сертифицируют» продукцию Gulfstream.

По мнению американского лидера, «Канада, по сути, запрещает продажу продукции Gulfstream в стране с помощью этой же процедуры сертификации». «Если по каким-то причинам эта ситуация незамедлительно не исправится, я буду взимать с Канады пошлины в размере 50% на все самолеты, которые продают в США», — добавил он.

