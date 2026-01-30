Трамп заявил, что США лишают сертификации все произведенные Канадой самолеты

Глава вашингтонской администрации в Truth Social отметил, что «Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800». Он подчеркнул, что США в связи с этим «лишают сертификации их [самолеты] Bombardier Global Express и все самолеты, произведенные в Канаде». По словам Трампа, эта мера будет действовать, пока в Канаде «в полной мере не сертифицируют» продукцию Gulfstream.