Трамп заявил, что США лишают сертификации все произведенные Канадой самолеты

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил 29 января, что Вашингтон лишает сертификации все произведенные в Канаде самолеты и может ввести пошлины на них в размере 50% из-за разногласий относительно продукции американской компании Gulfstream.
Глава вашингтонской администрации в Truth Social отметил, что «Канада неправомерно, незаконно и упорно отказывается сертифицировать самолеты Gulfstream 500, 600, 700 и 800». Он подчеркнул, что США в связи с этим «лишают сертификации их [самолеты] Bombardier Global Express и все самолеты, произведенные в Канаде». По словам Трампа, эта мера будет действовать, пока в Канаде «в полной мере не сертифицируют» продукцию Gulfstream.
По мнению американского лидера, «Канада, по сути, запрещает продажу продукции Gulfstream в стране с помощью этой же процедуры сертификации». «Если по каким-то причинам эта ситуация незамедлительно не исправится, я буду взимать с Канады пошлины в размере 50% на все самолеты, которые продают в США», — добавил он.