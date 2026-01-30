В России испытают комплекс интеллектуального РЭБ «Ястреб 1.0»

«В ближайший месяц пройдут испытания комплекса интеллектуального РЭБ “Ястреб 1.0”, который создается совместно с Фондом перспективных исследований. Суть комплекса в том, что мы больше не привязаны к архитектуре систем на генераторах помех, которые имеют ограниченные диапазоны частот, из-за чего нужно городить грядку антенн. При этом каждый генератор много весит и системы нуждаются в объемном аккумуляторном модуле. Наш комплекс работает на интеллектуальном принципе. Помимо РЭБ система одновременно выполняет функцию радиоэлектронной разведки. Итоговый результат мы увидим весной 2026 года, изделие станет прорывом в своем классе», — сказал Потапов.