В России испытают комплекс интеллектуального РЭБ «Ястреб 1.0»

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российские специалисты проведут полигонные испытания комплекса интеллектуального РЭБ «Ястреб 1.0». Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика АО «НПП» Игорь Потапов.
«В ближайший месяц пройдут испытания комплекса интеллектуального РЭБ “Ястреб 1.0”, который создается совместно с Фондом перспективных исследований. Суть комплекса в том, что мы больше не привязаны к архитектуре систем на генераторах помех, которые имеют ограниченные диапазоны частот, из-за чего нужно городить грядку антенн. При этом каждый генератор много весит и системы нуждаются в объемном аккумуляторном модуле. Наш комплекс работает на интеллектуальном принципе. Помимо РЭБ система одновременно выполняет функцию радиоэлектронной разведки. Итоговый результат мы увидим весной 2026 года, изделие станет прорывом в своем классе», — сказал Потапов.
Он подчеркнул, что система позволяет значительно быстрее проводить сканирование полосы от 100 МГц до 6 ГГц, нежели другие решения. «Возможность единовременно решать задачи по разведке и подавлению БПЛА противника позволяет оперативно и в автоматическом режиме противодействовать угрозе. Изделие отличается универсальностью и позволяет эффективно работать в границах своего диапазона, благодаря различным режимам работы — от привычного, заградительного, до умного, с “вырезанием” частот, где уже стоит помеха, а также продолжением сканирования остальной полосы радиосигнала для контроля псевдослучайной перестройки рабочей частоты передатчиков БПЛА», — сказал Потапов.