Титов заявил о буме интереса к продукции из России в Китае

«Мы видим, что, например, в Китае сегодня идет просто бум интереса к российским продуктам. И это касается не только меда, где сейчас мы занимаем 60% рынка Китая, но всякие пищевые продукты, кондитерские изделия, йогурты, мясо и мясные продукты пошли», — сказал Титов в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.